Кадровые потери Шахтера

Поединок против Динамо 17 апреля пропустит бразильский защитник Исмаили. Игрок продолжает восстанавливаться после сложной травмы.

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Исмаили возвращался в общую группу 8 апреля, но через несколько дней снова занимался индивидуально.

В сезоне 2020/2021 бразилец выходил на поле за Шахтер только в двух матчах. Исмаили сыграл 28 февраля против Зари и 6 марта с Олимпиком.

Также игру с Динамо пропустит Евгений Коноплянка. Полузащитник получил травму еще в лагере сборной Украины.

Поединок с Динамо пропустит и бразилец Тайсон. Как известно, он был переведен в дублирующий состав.

Не обошли кадровые проблемы и Динамо. Киевлянам в игре с Шахтером не поможет капитан Сергей Сидорчук, который получил дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Декабрь рискует пропустить и центральный защитник Илья Забарный, которому сломали нос в матче с Днепром-1.

Поединок Шахтер – Динамо состоится 17 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30. За 5 туров до конца сезона Динамо опережает Шахтер на 7 очков.