Центральний матч туру між Шахтарем і Динамо розсудить Катерина Монзуль. Арбітр VAR – Микола Балакін.
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Всі призначення 22-го туру:
16 квітня
- 17:00 ПФК Львів – Олександрія – Олег Деревінський (Київ)
17 квітня
- 14:00 Минай – Десна – Віталій Романов (Дніпро);
- 17:00 Ворскла – Зоря – Євген Арановський (Київ), VAR – Сергій Бойко (Київська обл.);
- 19:30 Шахтар – Динамо – Катерина Монзуль (Харків), VAR – Микола Балакін (Київська обл.).
18 квітня
- 14:00 Інгулець – Рух - Володимир Новохатний (Київ);
- 17:00 Маріуполь – Олімпік – Віктор Копієвський (Кропивницький);
- 19:30 Колос – Дніпро-1 – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Денис Шурман (Київська обл.).