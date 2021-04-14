Кадрові втрати Шахтаря
Поєдинок проти Динамо 17 квітня пропустить бразильський оборонець Ісмаїлі. Гравець продовжує відновлюватися після складної травми.
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Ісмаїлі повертався у загальну групу 8 квітня, але через декілька днів знову займався індивідуально.
У сезоні-2020/2021 бразилець виходив на поле за Шахтар лишень у двох матчах. Ісмаїлі зіграв 28 лютого проти Зорі та 6 березня з Олімпіком.
Також гру з Динамо пропустить Євген Коноплянка. Півзахисник зазнав травми ще у таборі збірної України.
Поєдинок з Динамо пропустить і бразилець Тайсон. Як відомо, його було переведено у дублюючий склад.
- Не обійшли кадрові проблеми й Динамо. Киянам у грі з Шахтарем не допоможе капітан Сергій Сидорчук, який отримав дискваліфікацію за перебір жовтих карток.
- Гру ризикує пропустити й центральний оборонець Ілля Забарний, якому зламали ніс у матчі з Дніпром-1.