Забарний може не зіграти проти Шахтаря

В основного захисника Динамо Іллі Забарного діагностували перелом носа. Травми Ілля зазнав у матчі Динамо проти Дніпра-1 (2: 0).

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Повідомляється, що центральний оборонець отримав травму після стику з Артемом Довбиком. Форвард Дніпра-1 отримав за це другу жовту і був вилучений.

Забарному начебто не потрібна операція. Однак участь захисника у матчі з Шахтарем 17 квітня поки під питанням.

Забарний у сезоні-2020/2021 відіграв за Динамо у 30 матчах. У грі з Шахтарем Забарного може замінити Денис Попов, який пропускав гру з Дніпром-1 через дискваліфікацію.

Сидорчук точно не зіграє з Шахтарем

Разом з тим, Динамо буде змушене грати проти Шахтаря без свого капітана Сергія Сидорчука.

Центральний півзахисник, який відзначився голом у воротах Дніпра-1, у поєдинку отримав жовту картку.

У Сидорчука перебір гірчичників, тому він пропустить гру через дискваліфікацію.