Поки Україна гратиме з Англією: збірну Росії запросили на товариський турнір у Багдад

Ірак вирішив піти на зустріч країні-терористці та запросити її на спаринг у березні. У цей же час наша команда буде грати у відборі на Євро-2024 на "Вемблі".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський футбол ізолювали від цивілізованого світу. Місцеві команди одразу виключили з єврокубків і не допустили до нового сезону.

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Так само під дискваліфікацію потрапила і збірна Росії. Команду Валерія Карпіна не до пустили до плей-офф відбору на ЧС-2022, а також до кваліфікації Євро-2024.

Матч терористів

Втім представники країни-терористки намагаються шукати шляхи для повернення до цивілізованого світу. Чи не єдине вікно для цього – товариські матчі, на які УЄФА та ФІФА не накладали заборони.

Вже відомо, що у березні росіяни зіграють спаринг з Іраном в Тегерані. Тепер ще одна команда готова запросити Росію на товариські матчі – збірна Іраку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, федерація футболу країни запланувала провести у Багдаді товариський турнір наприкінці березня. На нього хочуть запросити Росію, Узбекистан та Болівію.

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