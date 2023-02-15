Росіяни проведуть матч зі збірною Ірану в неофіційному статусі. Подію анонсував президент федерації футболу Ірану.
Варте уваги Гутцайт відреагував на бійку в Туреччині, нагадавши скандальний матч "кров у басейні"
Тимчасова радість
Про скандальний поєдинок зі збірною Росії особисто повідомив очільник футболу Ірану Мехді Таж. Матч з країною-агресором пройде в Тегерані, в столиці дружньої для Росії країни. Братська гра запланована на кінець березня. Окрім Росії Іран зустрінеться також зі сусіднім Іраком. До речі, збірна Ірану не має головного тренера, оскільки Карлуш Кейруш покинув азійську команду після її вильоту з ЧС-2022.
Втішні поєдинки збірної Росії
- Країні-агресору заборонено проводити офіційні матчі під егідою ФІФА та УЄФА через війну Росії проти України.
- У 2022 році росіяни встигли провести три приголомшлевих товариський поєдинка з азійськими командами. А саме з Киргизстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) та Узбекистаном (0:0).
- Також Росія мала усі шанси зіграти неофіційний поєдинок зі збірної Боснії та Герцеговини. Проте після низки протестів зі сторони балканських фанатів та футболістів, матч таки не відбувся.
- Росіяни цілеспрямовано хочуть перекваліфікуватись з європейської команди у азійську, аби втекти з під егіди УЄФА.
- Також збірна Росії розглядала варіант з участю в Копа Амеріка.
- УАФ уже подала скаргу в УЄФА щодо заборони російським командам проводити навіть товариські матчі.