Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський футбол ізолювали від цивілізованого світу. Місцеві команди одразу виключили з єврокубків і не допустили до нового сезону.
До теми Намагаються вилізти в цивілізований світ: Росія зіграє товариський матч з учасником ЧС-2022
Так само під дискваліфікацію потрапила і збірна Росії. Команду Валерія Карпіна не до пустили до плей-офф відбору на ЧС-2022, а також до кваліфікації Євро-2024.
Матч терористів
Втім представники країни-терористки намагаються шукати шляхи для повернення до цивілізованого світу. Чи не єдине вікно для цього – товариські матчі, на які УЄФА та ФІФА не накладали заборони.
Вже відомо, що у березні росіяни зіграють спаринг з Іраном в Тегерані. Тепер ще одна команда готова запросити Росію на товариські матчі – збірна Іраку.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, федерація футболу країни запланувала провести у Багдаді товариський турнір наприкінці березня. На нього хочуть запросити Росію, Узбекистан та Болівію.
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Історія "успіху" Росії у 2022-му:
- За минулий рік підопічні Карпіна провели аж три товариські поєдинки.
- У вересні росіяни вирвали перемогу у поєдинку з іменитою збірною Киргизстану (2:1).
- В листопаді ж росіяни втримали нульові нічиї у спарингах з Узбекистаном та Таджикістаном.
- Також терористи хотіли зіграти зі збірною Боснії та Герцеговини, але через масовий бойкот від гравців та суспільства балканці скасували матч.
- Наприкінці минулого року Росія навіть грозилась вийти з УЄФА та стати членом азійської конфедерації. Але далі надування щок справа не дійшла.
- До слова, УАФ звернулась до УЄФА та ФІФА з вимогою заборонити збірній Росії проводити навіть товариські матчі.