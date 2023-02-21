После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский футбол изолировали от цивилизованного мира. Местные команды сразу же исключили из еврокубков и не допустили к новому сезону.

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Также под дисквалификацию попала и сборная России. Команду Валерия Карпина не допустили в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а также к квалификации Евро-2024.

Матч террористов

Впрочем, представители страны-террористки пытаются искать пути для возвращения в цивилизованный мир. Едва ли не единственное окно для этого – товарищеские матчи, на которые УЕФА и ФИФА не налагали запрета.

Уже известно, что в марте россияне сыграют спарринг с Ираном в Тегеране. Теперь еще одна команда готова пригласить Россию на товарищеские матчи – сборная Ирака.

Как сообщают местные СМИ, федерация футбола страны запланировала провести в Багдаде товарищеский турнир в конце марта. На него хотят пригласить Россию, Узбекистан и Боливию.

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История "успеха" России в 2022-м: