"В Україні настане мир і ми будемо грати на "Донбас Арені"

За словами Ріната Леонідовича, він завжди сумував, сумує і буде сумувати за рідним Донецьком і сподівається, що війна скоро закінчиться.

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"Це місто я дуже люблю – 47 років там прожив. Маючи можливість жити в будь-якій точці світу, я б жив у Донецьку", – сказав президент Шахтаря.

Ахметов відповів, що його головна мрія – повернутися в Донецьк і зіграти матч проти принципового суперника – Динамо, на "Донбас Арені":

Сподіваюся, що коли-небудь настане той день, ми повернемося, в Україні настане мир і ми будемо грати на "Донбас Арені". Припустимо, перша гра – Шахтар – Динамо (Київ). Мені здається, це було б дуже цікаво. А друга гра – Ліга чемпіонів.

До слова: Останній свій матч в Донецьку Шахтар провів 2-го травня 2014 року, після чого змушений був покинути місто через збройну агресію РФ.