"Донбас Арена" у довоєнний час був домашнім стадіоном місцевого "Шахтаря" та справжньою візитівкою міста шахтарів. Загалом поміщав понад 51 тисячу 500 глядачів і навіть на матчі внутрішнього чемпіонату на "Арену" приходили понад 40 тисяч глядачів.

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У коментарях користувачі не змогли пройти повз цих знімків, з сумом і тугою згадавши колишню зіркову славу стадіону.

Особливості "Донбас Арени"

  • 52 898 – загальна кількість місць для вболівальників.
  • 54 метри – висота стадіону від рівня поля до його найвищої точки.
  • 14 283 квадратних метрів становить площа засклення фасаду.
  • Приблизно 3800 тонн сталі було використано для конструкцій даху
  • 93% трибун накриває дах, і лише 3 800 сидінь нижнього ярусу залишаються відкритими.
  • Понад 1 000 паркувальних місць (з них 245 – підземна парковка) передбачено на стадіоні.