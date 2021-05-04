"Донбас Арена" у довоєнний час був домашнім стадіоном місцевого "Шахтаря" та справжньою візитівкою міста шахтарів. Загалом поміщав понад 51 тисячу 500 глядачів і навіть на матчі внутрішнього чемпіонату на "Арену" приходили понад 40 тисяч глядачів.
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У коментарях користувачі не змогли пройти повз цих знімків, з сумом і тугою згадавши колишню зіркову славу стадіону.
Особливості "Донбас Арени"
- 52 898 – загальна кількість місць для вболівальників.
- 54 метри – висота стадіону від рівня поля до його найвищої точки.
- 14 283 квадратних метрів становить площа засклення фасаду.
- Приблизно 3800 тонн сталі було використано для конструкцій даху
- 93% трибун накриває дах, і лише 3 800 сидінь нижнього ярусу залишаються відкритими.
- Понад 1 000 паркувальних місць (з них 245 – підземна парковка) передбачено на стадіоні.