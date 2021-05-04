"Донбас Арена" у довоєнний час був домашнім стадіоном місцевого "Шахтаря" та справжньою візитівкою міста шахтарів. Загалом поміщав понад 51 тисячу 500 глядачів і навіть на матчі внутрішнього чемпіонату на "Арену" приходили понад 40 тисяч глядачів.

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У коментарях користувачі не змогли пройти повз цих знімків, з сумом і тугою згадавши колишню зіркову славу стадіону.

Особливості "Донбас Арени"