У півфіналі Ліги Європи "Шахтар" зіграє проти італійського "Інтера". У випадку перемоги, у фіналі на "гірників" очікує переможець англо-іспанського протистояння "Манчестер Юнайтед" – "Севілья". "Шахтар" неодноразово грав проти цих команд, але виграти хоча б одну гру донеччанам так і не вдалося.

Найчастіше "Шахтар" грав проти "Севільї" – чотири матчі. Ще двічі він зустрічався з "Інтером" та "Манчестер Юнайтед". В кожному з цих протистоянь "Шахтар" намагався нав'язати боротьбу. Але виграти хоча б один матч у цих команд так і не вдалося, пише 24 канал.

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Інтер: 2 матчі (нічия та поразка), різниця голів 1:3

"Шахтар" та "Інтер" зіграли між собою 15 років – у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2005/2006. Перший матч відбувся в 10 серпня Донецьку ще на стадіоні "Олімпійський". Тоді "нерадзурі" перемогли 2:0 завдяки голам Обафемі Мартінса та Адріано.

Шахтар – Інтер 0:2

Голи: Мартінс, 67, Адріано, 78

Матч в Мілані 24 серпня закінчився внічию 1:1. На гол Рекоби "гірники" відповіли влучним ударом Елано. Сама гра на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбулася без глядачів.

Інтер – Шахтар 1:1

Голи: Рекоба, 12 – Елано, 25

Севілья: 4 матчів (дві нічиї та дві поразки), різниця голів 7:10

"Шахтар" проти "Севільї" зіграв чотири матчі. Всі вони відбулися в рамках плей-офф – спочатку Кубка УЄФА, а згодом і Ліги Європи. І кожного разу далі проходив саме іспанський клуб. Вперше це було у 2007 році на стадії 1/8 фіналу. "Севілья" тоді була чинним володарем трофею. У першому матчі в Іспанії було призначено три пенальті, два з яких у ворота "Шахтаря". При цьому другий – на 88-й хвилині. Сам матч закінчився внічию 2:2. А судив цей матч відомий арбітр Віктор Кашшаї.

Севілья – Шахтар 2:2

Голи: Марті, 8 (пен), Мареска, 88 (пен) – Хюбшман, 19, Матузалем, 60 (пен)

А от матч-відповідь в Донецьку надовго залишився в пам'яті вболівальників команди. І цей спогад був не надто приємним. "Шахтар" вигравав 2:1. Аж поки на 4-й компенсованій хвилині часу не було призначено кутовий. На його подачу пішов воротар "Севільї" Палоп. І саме він зрівняв рахунок у матчі, забивши головою на останніх хвилині. Зважаючи, що в обох матчах команди зіграли внічию 2:2, було призначено екстратайм, в якому Чевантон забив переможний для "Севільї" гол. Команда пройшла у наступний раунд, а згодом і виграла тоді ще Кубок УЄФА.

Шахтар – Севілья 2:3 (д.ч.)

Голи: Матузалем, 49, Елано, 83 – Мареска, 53, Палоп, 90+4, Чевантон, 105

Вдруге жереб звів "Шахтар" та "Севілью" вже у 2016 році. І це був півфінал Ліги Європи. І знову чинним володарем трофею була "Севілья". І знову перший матч закінчився внічию 2:2. І знову "Севілья" уникла поразки завдяки пенальті наприкінці зустрічі. От тільки цього разу матч відбувся у Львові. А за "Севілью" зіграв Євген Коноплянка. який тепер виступає в "Шахтарі".

Шахтар – Севілья 2:2

​Голи: Марлос, 23, Степаненко, 35 – Вітоло, 6, Гамейро, 82 (пен)

Матч на "Рамон Санчес Пісхуан" приніс перемогу "Севільї" 3:1. На гол Гамейро "гірники" відповіли влучним ударом Едуардо. Але у другому таймі французький нападник оформив дубль, а ще один гол забив Маріано. "Севілья" перемогла та вийшла у фінал. Там вона зуміла захистити свій титул.

Севілья – Шахтар 3:1

Голи: Гамейро, 9, 47, Маріано, 59 – Едуардо, 44

Манчестер Юнайтед: 2 матчі (нічия та поразка), різниця голів 1:2

"Шахтар" з "Манчестер Юнайтед" потрапили в одну групу Ліги чемпіонів в сезоні 2013/14. Перший матч зіграли у Донецьку на "Донбас Арені". "Шахтар" врятувався в цьому матчі від поразки завдяки голу Тайсона. До цього Велбек забив за МЮ.

Шахтар – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Велбек, 18 – Тайсон, 76

Ці ж команди зіграли в останньому турі групового етапу. "Шахтарю" треба було перемагати, щоб виходити з групи. Або сподіватися, що "Баєр" програє "Реал Сосьєдаду". Все склалося проти "гірників" – вони мінімально поступилися, а німецька команда виграла. "Шахтар" зайняв третє місце та вилетів в Лігу Європи.

Манчестер Юнайтед – Шахтар 1:0

Гол: Еванс, 67

"Шахтар" має шанс переписати невдалу статистику. В понеділок, 17 серпня, команда зіграє у півфіналі проти "Інтера". У випадку перемоги в цьому матчі, "гірники" зіграють у фіналі Ліги Європи 21 серпня. Їх суперником буде переможець пари "Манчестер Юнайтед" – "Севілья".