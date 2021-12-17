Інтер офіційно попрощався з футболістом, про якого влітку говорив увесь світ

Міланський Інтер повідомив про припинення співпраці із півзахисником Крістіаном Еріксеном. Причиною такого рішення є проблеми данця із серцем.

Сторони розірвали угоду, яка була розрахована до літа 2024 року.

Дивіться також Еріксен приступив до тренувань вперше після зупинки серця на Євро-2020

"Клуб і вся родина Інтера бажають гравцеві успіхів у майбутньому. Сьогодні наші з Крістіаном шляхи розходяться, але між нами збережеться нерозривний зв'язок", – сказано у повідомленні "нерадзуррі".

Тепер Еріксен може грати лише з дефібрилятором. Італійське законодавство забороняє грати в країні футболістам із кардіостимуляторами, тому Еріксен не міг продовжувати кар'єру в Інтері.

При цьому Еріксен має намір продовжувати кар'єру. Швидше за все, його наступним клубом стане Аякс або Оденсе, з яким він тренувався останні кілька тижнів.

Що відомо про зупинку серця Еріксена