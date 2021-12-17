Інтер офіційно попрощався з футболістом, про якого влітку говорив увесь світ
Джерело:ФК Інтер
Міланський Інтер повідомив про припинення співпраці із півзахисником Крістіаном Еріксеном. Причиною такого рішення є проблеми данця із серцем.
Сторони розірвали угоду, яка була розрахована до літа 2024 року.
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"Клуб і вся родина Інтера бажають гравцеві успіхів у майбутньому. Сьогодні наші з Крістіаном шляхи розходяться, але між нами збережеться нерозривний зв'язок", – сказано у повідомленні "нерадзуррі".
Тепер Еріксен може грати лише з дефібрилятором. Італійське законодавство забороняє грати в країні футболістам із кардіостимуляторами, тому Еріксен не міг продовжувати кар'єру в Інтері.
При цьому Еріксен має намір продовжувати кар'єру. Швидше за все, його наступним клубом стане Аякс або Оденсе, з яким він тренувався останні кілька тижнів.
Що відомо про зупинку серця Еріксена
- Футболісту збірної Данії стало погано прямо під час матчу-відкриття Євро-2020 проти Фінляндії. У півзахисника Інтера зупинилось серце. Медиками довелось приводити до тями Крістіана прямо на футбольному полі.
- Його партнери по команді створили коло навколо постраждалого, щоб момент не зміг повністю потрапити в об'єктиви камер. На поле ледь не вибігла кохана Еріксена. Її заспокоювали капітан команди Сімон К'єр та голкіпер Каспер Шмейхель.
- Поєдинок був відновлений за деякий час. Гравці збірної Данії розповіли, що дограли матч на прохання самого Еріксена. На жаль, перемогти Данії не вдалось – 0:1 звитяга фінів.