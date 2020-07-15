Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків дуже болісно сприйняв поразку команди з його міста "Прикарпаття" в грі проти одного з лідерів Першої ліги "Інгульця"..

Сам матч закінчився мінімальною перемогою "Інгульця" 1:0. Єдиний гол команда забила вже на останній компенсованій хвилині основного часу, повідомляє 24 канал.

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Гол Загальський забив з пенальті. Сам епізод з призначенням 11-метрового удару був доволі спірним.

Окрім того, "Прикарпаття" з 53-ї хвилини грало в меншості, коли з поля вилучили Семотюка. В той же час з лави для запасних вилучили і тренера команди Володимира Ковалюка.

На самому матчі був присутній і президент ПФЛ Сергій Макаров.

Саме все це і викликало обурення в Руслана Марцінківа

"Футбол продажний! "Інгулець" – це позорна команда бариг! Суддя просто вбиває команду і це по телебаченню і при Макарову! 93 хвилина придумана пенальті! Тому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким", – написав після матчу Руслан Марцінків.

Скандальне висловлювання Марцінківа

Варто нагадати, що нещодавно Руслан Марцінків потрапив у скандал після свого необачного висловлювання. Він на щотижневій оперативній нараді наполіг, щоб з міста вивезли ромів