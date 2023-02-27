Виключенням не став капітан Борнмута, за який виступає Ілля Забарний. Гучно сказано, що виступає. Наразі колишній динамівець відновлюється від травми та не зможе дебютувати за команду до квітня.

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Забарний: Пишаюсь тим, що я українець"

Український захисник відзначив цю зворушливу акцію солідарності від британців. Забарний запевнив, що пишається бути українцем та представляти рідну країну в одній із найкращих ліг Європи та світу.

Ілля нагадав усьому світу через офіційний сайт Борнмута. що в Україні щодня гинуть люди через російську агресію.

Пишаюся тим, що я українець. Грати в АПЛ завжди було моєю мрією, і для мене гордість представляти Україну в цьому чемпіонаті. Те, що в минулому турі грали з капітанськими пов'язками у кольорах України, є важливим нагадуванням про те, що відбувається в моїй країні. Щодня гинуть люди,

– сказав Забарний.

Нагадаємо, що у попередньому турі клуб українського оборонця вдома був розгромлений одним із лідерів чемпіонату МанСіті 1:4. Борнмут спромігся лише на гол престижу від Лерма на 83-й хвилині.

Борнмут залишається одним із претендентів на виліт із АПЛ. "Вишні" із 21 балом йде на передостанньому 19-му місці, випереджаючи останній Саутгемптон на 3 очки.

Відставання від зони, яка гарантує збереження прописки в англійській першості складає один пункт від Лідса.

До слова. У наступному турі АПЛ Борнмут зіграє проти лідера сезону Арсенала. Якби Забарний був у строю, то це можна було б назвати українським дербі в Англії. Адже у складі "канонірів" виступає Олександр Зінченко. Для "вишень" це буде виїзний поєдинок.

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