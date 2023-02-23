В останній день січня гравець Динамо Ілля Забарний перебрався в АПЛ. Борнмут погодився заплатити 25 мільйонів фунтів за захисника збірної України.

До теми Небезпечне становище та важка конкуренція: що очікує на Забарного у Борнмуті та які перспективи

Втім 20-річний гравець поки ще не дебютував за свою нову команду. Причиною є травма ступні, яку Ілля отримав на тренувальному зборі Динамо в Туреччині.

Як повідомляють англійські ЗМІ, пошкодження Забарного виявилось серйозним. Футболіст пропускає тренування, а через пошкодження стопи не зіграє за "вишень" аж до квітня.

Таким чином українець пропустить чотири найближчі матчі команди. Крім того, є ймовірність, що Забарний не зможе допомогти збірній Україні на старті відбору до Євро-2024. Нагадаємо, що 26 березня "синьо-жовті" зіграють на виїзді з Англією.

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Наразі Борнмут є найгіршою командою АПЛ в захисті, пропустивши аж 44 голи у 23-х іграх. Команда Гарі О'Ніла веде активну боротьбу за виживання, посідаючи наразі рятівне 17-те місце. Відстань від зони вильоту – всього один бал.