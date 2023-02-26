Український універсальний гравець вивів лондонський Арсенал на переможний матч АПЛ проти Лестера (0:1) в ролі капітана команди. Ініціаторами передачі лідерської пов'язки Зінченку стали гравці "канонірів".
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Один за всіх і всі за одного
Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що футболісти команди вирішили виявити солідарність з народом України. Також коуч "канонірів" відзначив важливість Зінченка для лондонського колектива. Англійський фахівець задоволений реалізацією ідеї та запевняє, що "все пройшло, як по маслу".
Все вийшло так чудово, бо це була ініціатива гравців. Мартін Едегор, каптан Арсенала, підійшов до мене напередодні матчу та сказав, що команда хоче зробити такий жест для Зінченка. Хотіли показати Україні, наскільки Олександр є важливим для нас. Я радий, що все так склалося, перемогу присвячуємо йому та українському народу,
– розповів Артета
Неофіційний лідер Арсенала
Український футболіст перебрав роль капітана в 24-річного норвежця Мартіна Едегора, який цілу першу половину сезону виводив "канонірів" в якості лідера команди.
Ця капітанська пов'язка не дебютна у кар'єрі Олександра Зінченка на клубному рівні. Раніше українець виводив на поле гравців Манчестер Сіті на кубковий поєдинок в Англії. Тоді це був жест від манкуніанців щодо солідарності з народом України.
Звикати універсальному гравцю до такої відповідальності не прийшлось, оскільки Зінченко неодноразово виводив на поле національну збірну "синьо-жовтих" в ролі капітана команди.
Також варто відзначити, що Зінченко не є першим українським капітаном Арсенала в історії. Свого часу Олег Лужний виводив на поле "канонірів" на матч Кубка англійської ліги.