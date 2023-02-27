Исключением не стал капитан Борнмута, за который выступает Илья Забарный. Громко сказано, что выступает. В настоящее время бывший динамовец восстанавливается от травмы и не сможет дебютировать за команду до апреля.
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Забарный: Горжусь тем, что я украинец"
Украинский защитник отметил эту трогательную акцию солидарности от британцев. Забарный заверил, что гордится быть украинцем и представлять родную страну в одной из лучших лиг Европы и мира.
Илья напомнил всему миру из-за официального сайта Борнмута. что в Украине ежедневно гибнут люди из-за российской агрессии.
Горжусь тем, что я украинец. Играть в АПЛ всегда было моей мечтой и для меня гордость представлять Украину в этом чемпионате. То, что в прошлом туре играли с капитанскими повязками в цветах Украины, является важным упоминанием о том, что происходит в моей стране. Каждый день гибнут люди,
– сказал Забарный.
Напомним, что в предыдущем туре клуб украинского защитника на дому был разгромлен одним из лидеров чемпионата МанСити 1:4. Борнмут смог лишь на гол престижа от Лерма на 83-й минуте.
Борнмут остается одним из претендентов на вылет из АПЛ. "Вишни" с 21 баллом идет на предпоследнем 19-м месте, опережая последний Саутгемптон на 3 очка.
Отставание от зоны, гарантирующей сохранение прописки в английском первенстве составляет один пункт от Лидса.
Главное о трансфере Забарного в Борнмут
- 31 января 2023 года английский клуб объявил о подписании Ильи Забарного.
- Клуб АПЛ оригинально презентовал украинца.
- В Борнмуте Забарный будет выступать под 27-м номером.
- По разной информации СМИ, трансфер обошелся Борнмуту от 22 до 27 миллионов евро. Также Динамо должно получить 20% от последующей продажи защитника.
- В своем последнем сезоне за киевский клуб отыграл 25 матчей, в которых не отличался результативными действиями.