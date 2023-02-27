Исключением не стал капитан Борнмута, за который выступает Илья Забарный. Громко сказано, что выступает. В настоящее время бывший динамовец восстанавливается от травмы и не сможет дебютировать за команду до апреля.

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Забарный: Горжусь тем, что я украинец"

Украинский защитник отметил эту трогательную акцию солидарности от британцев. Забарный заверил, что гордится быть украинцем и представлять родную страну в одной из лучших лиг Европы и мира.

Илья напомнил всему миру из-за официального сайта Борнмута. что в Украине ежедневно гибнут люди из-за российской агрессии.

Горжусь тем, что я украинец. Играть в АПЛ всегда было моей мечтой и для меня гордость представлять Украину в этом чемпионате. То, что в прошлом туре играли с капитанскими повязками в цветах Украины, является важным упоминанием о том, что происходит в моей стране. Каждый день гибнут люди,

– сказал Забарный.

Напомним, что в предыдущем туре клуб украинского защитника на дому был разгромлен одним из лидеров чемпионата МанСити 1:4. Борнмут смог лишь на гол престижа от Лерма на 83-й минуте.

Борнмут остается одним из претендентов на вылет из АПЛ. "Вишни" с 21 баллом идет на предпоследнем 19-м месте, опережая последний Саутгемптон на 3 очка.

Отставание от зоны, гарантирующей сохранение прописки в английском первенстве составляет один пункт от Лидса.

К слову. В следующем туре АПЛ Борнмут сыграет против лидера сезона Арсенала. Если бы Забарный был в строю, это можно было бы назвать украинским дерби в Англии. Ведь в составе "канониров" выступает Александр Зинченко. Для "вишен" это будет выездной поединок.

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