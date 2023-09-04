Польська тенісистка Іга Швьонтек, яка активно підтримує Україну, очолювала рейтинг WTA з початку квітня 2022 року. Для збереження першої позиції їй треба було краще виступити на US Open, ніж Арина Сабалєнка з Білорусі, пише 24 Канал.

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Вражаюча серія закінчилася

Проте цього не сталося. До US Open польська тенісистка була декілька разів близькою до втрати лідерства, але своїми шансами чинна друга ракетка світу не користувалася. Цього разу, на жаль, жіночий світ тенісу зіткнеться вперше з ситуацією, коли його лідеркою стане спортсменка, яка підтримує нелегітимного президента Білорусі та спокійно відвідує Росію, котра розв'язала найбільш криваву війну з часів Другої світової.

Іга Швьонтек в 1/8 фіналу поступилася представниці Латвії Єлєні Остапенко, попри перемогу в першому сеті – 6:3, 3:6, 1:6. Свій же матч 1/8 фіналу на Відкритому чемпіонаті США Арина Сабалєнка зіграє пізніше проти Дар'ї Касаткіної з Росії, яка єдина зі спортсменів із країни-агресорки відкрито засудила дії влади, за що має повагу серед українських тенісисток.

Наразі Іга Швьонтек в онлайн-таблиці має 8195 очок, а білоруска – 8206, які у разі перемоги на турнірі можуть збільшитися до 9966.