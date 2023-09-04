Польская теннисистка Ига Швентек, которая активно поддерживает Украину, возглавляла рейтинг WTA с начала апреля 2022 года. Для сохранения первой позиции ей нужно было лучше выступить на US Open, чем Арина Сабаленко из Беларуси, пишет 24 Канал.

Читайте также Первая ракетка мира начала продажу лимитированных футболок, чтобы собрать деньги для детей из Украины

Впечатляющая серия закончилась

Однако этого не произошло. До US Open польская теннисистка была несколько раз близка к потере лидерства, но своими шансами действующая вторая ракетка мира не пользовалась. В этот раз, к сожалению, женский мир тенниса столкнется впервые с ситуацией, когда его лидером станет спортсменка, поддерживающая нелегитимного президента Беларуси и спокойно посещающая Россию, которая развязала наиболее кровавую войну со времен Второй мировой.

Ига Швентек в 1/8 финала уступила представительнице Латвии Елене Остапенко, несмотря на победу в первом сете – 6:3, 3:6, 1:6. Свой же матч 1/8 финала на Открытом чемпионате США Арина Сабаленко сыграет позже против Дарьи Касаткиной из России, которая единственная из спортсменов из страны-агрессорки открыто осудила действия властей, за что имеет уважение среди украинских теннисисток.

В настоящее время Ига Швентек в онлайн-таблице имеет 8195 очков, а белоруска – 8206, которые в случае победы на турнире могут увеличиться до 9966.