Еліна Світоліна останньою з українських тенісисток завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США. Уроджениця Одеси поступилася в напруженому матчі 1/16 фіналу US Open американці Джессіці Пегулі.

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Світоліна: Чекаю повернення додому

Протягом сезону українська "королева тенісу" перевершила всі очікування. Еліна повернулася в топ-25 найкращих тенісисток, повторила рекордні досягнення під час виступів на Вімблдоні та Ролан Гаррос. Проте навантаження далися взнаки. Напередодні US Open 28-річна тенісистка відчувала біль у нозі. Тому для того, аби відновитися, титулована українка зробить паузу у виступах.

Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому,

– розповіда Еліна на пресконференції.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна повернулася на корт після народження доньки у квітні 2023 року. Українська тенісистка за цей зіграла 31 матч, здобула перший за два роки титул, а також піднялася на 25 сходинку світового рейтингу WTA.