Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Пегула (США) 1:2 (4:6, 6:4, 2:6)
До стадії 1/16 фіналу US Open-2023 дійшла лише українка – Еліна Світоліна. Тож вболівальники сподівалися, що перша ракетка України продовжить виступи в американському мейджорі, повідомляє 24 Канал.
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Матч проходив у дуже напруженій боротьбі. В першому сеті ключовим став п'ятий гейм. До нього суперниці набирали очки на власних подачах – 2:2. Українка відіграла два брейк-поінти, але на третьому Пегулі вдалося зробити брейк. Далі тенісистки знову утримували свої подачі, завершивши сет з рахунком 6:4 на користь американки.
В другій партії Еліна здійснила камбек. Обидві тенісистки знову впевнено брали свої подачі. Інтрига трималася до 10-го гейму. Світоліній вдалося дотиснути Пегулу та виграти сет – 6:4.
Проте у вирішальній партії частіше помилялася українська тенісистка, чим скористалася американка. У підсумку Світоліна поступилася 2:6.
Загалом матч тривав 1 годину 50 хвилин. Це була п'ята зустріч суперниць, у чотирьох з яких перемогу святкувала Пегула.
Відеоогляд матчу Світоліна – Пегула
- Перша ракетка України завершила виступ на Відкритому чемпіонаті США з тенісу 2023. Світоліна заробила 191 тисячу доларів призових та 130 рейтингових очок. Найкращим результатом у Нью-Йорку залишається півфінал у 2019 році.
- Після повернення в Тур Еліна вперше не змогла дійти до чвертьфіналу. На Ролан Гаррос українка поступилася в 1/4 фіналу Аріні Сабаленка, а на Вімблдоні програла у півфіналі Маркеті Вондроушовій.