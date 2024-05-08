У вівторок, 7 травня, визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. За підсумком поєдинку ПСЖ – Боруссія Д на "Парк де Пренс" боротьбу за трофей продовжать "джмелі".

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Реакція Мбаппе на провокаційне питання журналіста

У ході розмови з пресою у нападника ПСЖ запитали, чи планує він завтра вболівати за Реал Мадрид. На це Кіліан Мбаппе закотив очі і покинув мікст-зону, де спілкувався з журналістами.

Емоційна реакція Мбаппе на запитання журналіста: дивіться відео

Довідка. У сезоні-2023/2024 Кіліан Мбаппе провів за ПСЖ 46 матчів, у яких забив 43 голи та віддав 10 гольових передач.

Нагадаємо, що другий фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у матчі Реал – Баварія 8 травня о 22:00 за київським часом. У першому матчі Баварія та Реал розійшлися на нічиїй.