Джима побореться за медаль: склад збірної України з біатлону на персьют у Нове-Мєсто

У неділю, 7 березня, 8-й етап Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто (Чехія) завершиться двома гонками переслідування. Україну представлятимуть відразу 8 біатлоністів.

Українські прихильники біатлону покладають великі надії на Юлію Джима. Досвідчена 30-річна українка у спринті здобула "срібло" та стартуватиме у гонці переслідування із 9 секундами відставання від лідерки Тіріль Екхофф з Норвегії.

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Всі українські спортсменки будуть мати гарні шанси покращити свої позиції. Усі українки завершили спринт у топ-40 та зуміли набрати залікові очки.

Щодо чоловічого переслідування, то тут головні надії покладаються на плечі капітана команди Дмитра Підручного, який стартуватиме під 15-м номером та з відставанням у 53 секунди.

Хто стартувати з українців у персьюті

Жінки

2. Юлія Джима +0:09

16. Дарія Блашко +0:46

22. Анастасія Меркушина +1:06

34. Олена Підгрушна +1:29

40. Валя Семеренко +1:46

Чоловіки

15. Дмитро Підручний +0:53

35. Артем Тищенко +1:26

44. Артем Прима +1:36

Першими на старт 7 березня вийдуть жінки – о 13:00. Чоловіча гонка переслідування розпочнеться о 17:00.



Календар біатлонного сезону / Інфографіка Спорт 24​