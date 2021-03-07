Джима побореться за медаль: склад збірної України з біатлону на персьют у Нове-Мєсто

7 березня 2021 , 10:30
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Джерело:

biathlon.com.ua

У неділю, 7 березня, 8-й етап Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто (Чехія) завершиться двома гонками переслідування. Україну представлятимуть відразу 8 біатлоністів.

Українські прихильники біатлону покладають великі надії на Юлію Джима. Досвідчена 30-річна українка у спринті здобула "срібло" та стартуватиме у гонці переслідування із 9 секундами відставання від лідерки Тіріль Екхофф з Норвегії.

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Всі українські спортсменки будуть мати гарні шанси покращити свої позиції. Усі українки завершили спринт у топ-40 та зуміли набрати залікові очки.

Щодо чоловічого переслідування, то тут головні надії покладаються на плечі капітана команди Дмитра Підручного, який стартуватиме під 15-м номером та з відставанням у 53 секунди.

Хто стартувати з українців у персьюті

Жінки

  • 2. Юлія Джима +0:09
  • 16. Дарія Блашко +0:46
  • 22. Анастасія Меркушина +1:06
  • 34. Олена Підгрушна +1:29
  • 40. Валя Семеренко +1:46

Чоловіки

  • 15. Дмитро Підручний +0:53
  • 35. Артем Тищенко +1:26
  • 44. Артем Прима +1:36
Першими на старт 7 березня вийдуть жінки – о 13:00. Чоловіча гонка переслідування розпочнеться о 17:00.


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