Українські прихильники біатлону покладають великі надії на Юлію Джима. Досвідчена 30-річна українка у спринті здобула "срібло" та стартуватиме у гонці переслідування із 9 секундами відставання від лідерки Тіріль Екхофф з Норвегії.

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Всі українські спортсменки будуть мати гарні шанси покращити свої позиції. Усі українки завершили спринт у топ-40 та зуміли набрати залікові очки.

Щодо чоловічого переслідування, то тут головні надії покладаються на плечі капітана команди Дмитра Підручного, який стартуватиме під 15-м номером та з відставанням у 53 секунди.