Джима побореться за медаль: склад збірної України з біатлону на персьют у Нове-Мєсто
У неділю, 7 березня, 8-й етап Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто (Чехія) завершиться двома гонками переслідування. Україну представлятимуть відразу 8 біатлоністів.
Джерело:biathlon.com.ua
Українські прихильники біатлону покладають великі надії на Юлію Джима. Досвідчена 30-річна українка у спринті здобула "срібло" та стартуватиме у гонці переслідування із 9 секундами відставання від лідерки Тіріль Екхофф з Норвегії.
Це варто побачити Як Юлія Джима виграла "срібло" на етапі Кубка світу: з'явилося відео
Хто стартувати з українців у персьюті
Жінки
- 2. Юлія Джима +0:09
- 16. Дарія Блашко +0:46
- 22. Анастасія Меркушина +1:06
- 34. Олена Підгрушна +1:29
- 40. Валя Семеренко +1:46
Чоловіки
- 15. Дмитро Підручний +0:53
- 35. Артем Тищенко +1:26
- 44. Артем Прима +1:36
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