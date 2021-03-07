Джима поборется за медаль: состав сборной Украины по биатлону на персьют в Нове-Место
В воскресенье, 7 марта, 8-й этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершится двумя гонками преследования. Украину будут представлять сразу 8 биатлонистов.
Источник:biathlon.com.ua
Украинские поклонники биатлона возлагают большие надежды на Юлию Джиму. Опытная 30-летняя украинка в спринте получила "серебро" и стартует в гонке преследования с 9 секундами отставания от лидера Тириль Экхофф из Норвегии.
Это стоит увидеть Как Юлия Джима выиграла "серебро" на этапе Кубка мира: появилось видео
Все украинские спортсменки будут иметь хорошие шансы улучшить свои позиции. Все украинки завершили спринт в топ-40 и сумели набрать зачетные очки.
Что касается мужского преследования, то здесь главные надежды возлагаются на капитана команды Дмитрия Пидручного, который будет стартовать под 15-м номером и с отставанием в 53 секунды.
Кто стартовать из украинцев в персьюте
Женщины
- 2. Юлия Джима +0: 09
- 16. Дарья Блашко +0: 46
- 22. Анастасия Меркушина +1: 06
- 34. Елена Пидгрушная +1:29
- 40. Валя Семеренко +1: 46
Мужчины
- 15. Дмитрий Пидручный +0: 53
- 35. Артем Тищенко +1:26
- 44. Артем Прима +1: 36
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