В воскресенье, 7 марта, 8-й этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершится двумя гонками преследования. Украину будут представлять сразу 8 биатлонистов.

Украинские поклонники биатлона возлагают большие надежды на Юлию Джиму. Опытная 30-летняя украинка в спринте получила "серебро" и стартует в гонке преследования с 9 секундами отставания от лидера Тириль Экхофф из Норвегии.

Это стоит увидеть Как Юлия Джима выиграла "серебро" на этапе Кубка мира: появилось видео

Все украинские спортсменки будут иметь хорошие шансы улучшить свои позиции. Все украинки завершили спринт в топ-40 и сумели набрать зачетные очки.

Что касается мужского преследования, то здесь главные надежды возлагаются на капитана команды Дмитрия Пидручного, который будет стартовать под 15-м номером и с отставанием в 53 секунды.

Кто стартовать из украинцев в персьюте

Женщины

2. Юлия Джима +0: 09

16. Дарья Блашко +0: 46

22. Анастасия Меркушина +1: 06

34. Елена Пидгрушная +1:29

40. Валя Семеренко +1: 46

Мужчины

15. Дмитрий Пидручный +0: 53

35. Артем Тищенко +1:26

44. Артем Прима +1: 36

Первыми на старт 7 марта выйдут женщины – в 13: 00. Мужская гонка преследования начнется в 17:00.



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