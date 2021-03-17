Хто виграє бій Джошуа – Ф'юрі: прогноз Василя Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко дав прогноз на один з найбільш очікуваних поєдинків 2021 року між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі.
Ставлю на Тайсона Ф'юрі
Володарів титулів WBA, WBO, IBF Джошуа й власник титулу WBC Ф'юрі визначать абсолютного чемпіона у важкій вазі. Ломаченко вважає, що всі титули забере Ф'юрі.
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Якщо цей бій – правда, то я, чесно кажучи, ставлю на Тайсона Ф'юрі. Мені здається, Тайсон Ф'юрі,
– лаконічно сказав Ломаченко.
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- У 2020 році повідомлялося, що боксери підписали угоду на 2 поєдинки. Проте деталі договору не розкривають досі.
- 15 березня з'явилася інформація, що Ф'юрі та Джошуа таки уклали контракт. Інформацію підтвердив Едді Хірн, промоутер Джошуа.
- Наразі немає ні точної дати поєдинку, ні місця. Боксери начебто мають 2 тижні, щоб знайти місце для поєдинку. Інакше двобій перенесуть на кінець року.
- Саудівську Аравію називають фаворитом у боротьбі за проведення бою. За даними ЗМІ, боксери зароблять по 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
Ф'юрі – Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24