Британські боксери Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі вперше з 1999 року визначать абсолютного чемпіона важкої ваги. Окрім 4 титулів, на кону поєдинку будуть скажені гроші.

Боксери зароблять по 100 мільйонів фунтів стерлінгів

Очікується, що перший бій чемпіона WBC Ф'юрі з володарем титулів WBA, WBO, IBF Джошуа відбудеться у червні – липні 2021 року. Обидва боксери зароблять по 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Водночас у реванші гонорари, ймовірно, будуть розподілені у співвідношенні 60/40 на користь переможця першого протистояння.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, у розмові з журналістом talkSport Гаретом Девісом підтвердив, що боксери можуть отримати по 100 мільйонів.

Бій вдібудеться у Саудівській Аравії

Промоутер припустив, що перший бій відбудеться у Саудівській Аравії. Поєдинок зможе відвідати 20 – 30 тисяч глядачів.

Другий бій може відбутися у листопаді – грудні 2021 року.

У понеділок, 15 березня, непереможний Ф'юрі та Джошуа нарешті підписали контракт на 2 поєдинки. Наразі про бій не оголошували офіційно.



Ф'юрі – Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24