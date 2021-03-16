Джошуа – Ф'юрі: скажені гонорари боксерів
Британські боксери Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі вперше з 1999 року визначать абсолютного чемпіона важкої ваги. Окрім 4 титулів, на кону поєдинку будуть скажені гроші.
Джерело:Mirror
Боксери зароблять по 100 мільйонів фунтів стерлінгів
Очікується, що перший бій чемпіона WBC Ф'юрі з володарем титулів WBA, WBO, IBF Джошуа відбудеться у червні – липні 2021 року. Обидва боксери зароблять по 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
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Водночас у реванші гонорари, ймовірно, будуть розподілені у співвідношенні 60/40 на користь переможця першого протистояння.
Едді Хірн, промоутер Джошуа, у розмові з журналістом talkSport Гаретом Девісом підтвердив, що боксери можуть отримати по 100 мільйонів.
Бій вдібудеться у Саудівській Аравії
Промоутер припустив, що перший бій відбудеться у Саудівській Аравії. Поєдинок зможе відвідати 20 – 30 тисяч глядачів.
Другий бій може відбутися у листопаді – грудні 2021 року.
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