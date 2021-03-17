Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу досі не дізнався наступного суперника. Ломаченко заявив, що може зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскаром Вальдесом.

Все залежить від умов, які запропонує Боб Арум

33-річний Ломаченко, який виступає у легкій вазі, сказав, що може перейти у другу напівлегку вагу та зустрітися з Вальдесом.

До речі Хейні кинув виклик, маючи контракт на бій з Лінаресом, – Ломаченко про потенційний поєдинок

За словами українця, бій з Вальдесом залежить від промоутера Боба Арума.

Я можу спуститися у другу напівлегку вагу, але я вибрав для себе шлях у легкій. Якщо говорити про другу напівлегку і бій з Оскаром Вальдесом, то все залежить від умов, які запропонує Боб Арум,

– сказав Ломаченко.

Ломаченко зазначив, що навряд чи зустрінеться з Раяном Гарсією. Окрім того, Василь зазначив, що не уникатиме поєдинку з Джервонтою Девісом чи Санта Крузом.

Ломаченко запевнив, що не підійматиметься у першу напівсередню вагу.

Вальдес і Ломаченко ведуть перемовини

Журналіст Televisa Sonora Даніель Гастелум повідомив, що Вальдес розпочав переговори про бій з Ломаченком.

У лютому 2021 року Вальдес нокаутував Мігеля Берчельта і став чемпіоном WBC у першій легкій вазі.