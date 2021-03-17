Ломаченко може зустрітися з чемпіоном WBC Вальдесом: боксер заявив про бій
Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу досі не дізнався наступного суперника. Ломаченко заявив, що може зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскаром Вальдесом.
Джерело:ютуб-канал SNOWQUEENLA
Все залежить від умов, які запропонує Боб Арум
33-річний Ломаченко, який виступає у легкій вазі, сказав, що може перейти у другу напівлегку вагу та зустрітися з Вальдесом.
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За словами українця, бій з Вальдесом залежить від промоутера Боба Арума.
Я можу спуститися у другу напівлегку вагу, але я вибрав для себе шлях у легкій. Якщо говорити про другу напівлегку і бій з Оскаром Вальдесом, то все залежить від умов, які запропонує Боб Арум,
– сказав Ломаченко.
Ломаченко зазначив, що навряд чи зустрінеться з Раяном Гарсією. Окрім того, Василь зазначив, що не уникатиме поєдинку з Джервонтою Девісом чи Санта Крузом.
Ломаченко запевнив, що не підійматиметься у першу напівсередню вагу.
Вальдес і Ломаченко ведуть перемовини
Журналіст Televisa Sonora Даніель Гастелум повідомив, що Вальдес розпочав переговори про бій з Ломаченком.
У лютому 2021 року Вальдес нокаутував Мігеля Берчельта і став чемпіоном WBC у першій легкій вазі.
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