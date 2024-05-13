Бухарестське Динамо в лютому підписало Едгара Іє. Понад 3 місяці клуб навіть не підозрював, що замість Едгара грав його близнюк Еделіно.
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Наразі румунська поліція розслідує, чи не змушував Едгар Іє свого брата-близнюка Еделіно грати замість нього у 5 матчах за бухарестське Динамо.
Спочатку у клубі нічого не підозрювали, однак згодом помітили, що гравець розмовляє лише португальською мовою. Сам Едгар Іє грав у Іспанії, Франції, Туреччині та Нідерландах, тому представники команди почали щось підозрювати.
Також Динамо просило ймовірного Едагара Іє показати водійське посвідчення, але гравець відмовився.
У разі офіційного підтвердження того, що замість Едгара грав його брат-близнюк Еделіно, бухарестське Динамо ризикує втратити 8 очок, зароблених у 5 матчах, які Еделіно провів замість Едгара.
Кар'єра Едгара Іє: головне
- Є гравцем збірної Гвінеї, однак на юнацькому рівні грав за Португалію.
- Грав за Спортінг, але у 2012 році підписав контракт з Барселоною. З "каталонцями" грав три роки.
- Також виступав за такі команди як Вільярреал, Ос Белененсес, Лілль, Нант, Рабзонспор, Феєноорд і Башакшехір.