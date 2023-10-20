"Має бути кращий за мене": Срна розповів про наступного тренера Шахтаря та довіру від Ахметова
Джерело:сайт Шахтаря
Хорватський спеціаліст поділився своїми планами на майбутнього наставника "гірників". Даріо запевнив, що шукає більш досвідченого коуча.
Нещодавно Шахтар вирішив змінити тренера посеред сезону. "Гірники" розірвали контракт із Патріком ван Леувеном, а на його місце виконуючим обов'язки був призначений Даріо Срна.
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На Шахтар чекає новий тренер
До цього хорват працював спортивним директором у клубі. Спеціаліст зізнався, що не планує довго тренувати Шахтар і вже шукає нового тренера. Також Даріо розповів про довіру з боку президента клубу Ріната Ахметова.
У такій важкій ситуації для країни і Шахтаря» я не міг відмовити і сказав президенту, що обома руками "за". Мені президент пропонував два тури тому відразу стати головним тренером і вибрати штаб. І він сказав, що готовий зі мною страждати. А я йому відповів, що я люблю цей клуб і запевнив, що на сьогодні я хочу привести тренера, який сильніший за мене. Він має бути сьогодні кращий за мене, досвідченіший за мене і зможе дати команді більше, ніж я. Я ставлю клуб вище за себе і інакше не може бути. Ніхто не може бути вищим за клуб, мої амбіції теж. Він повністю довіряє мені. Ми ведемо переговори і я сподіваюся, що цей тренер захоче до нас,
– розповів Срна.
Раніше була інформація, що "гірники" цікавились Ігором Тудором, який є близьким другом Срни. Втім сам Даріо спростовував ці чутки. Також у ЗМІ потрапляла інформація про інтерес до Оскара Гарсії з Реймса, а також екскоуча Ракува Марека Папшуна.
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Невдачі ван Леувена
Відзначимо, що Патрік ван Леувен був призначений тренером у липні цього року, але пропрацював лише трохи більше двох місяців. За його керівництва Шахтар 7 з 12-ти матчів у всіх турнірах, перегравши в тому числі Антверпен у ЛЧ.
В чемпіонаті України "гірники" йдуть третіми, у двох балах позаду лідера Кривбаса. Наступний матч Шахтар проведе проти ЛНЗ у суботу, 21 жовтня. Ця гра має стати дебютною для Срни на посту в.о. головного тренера.