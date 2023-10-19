Чемпіонат України з футболу повертається після паузи на матчі збірних. На даний момент в УПЛ відіграно десять неповних турів, цього року ще має пройти сім матчдеїв.

До теми Довірилися легенді клубу: Даріо Срна очолив донецький Шахтар

Дата всеукраїнського дербі

У 13 турі буде відігране Класичне дербі, в якому зустрінуться головні фаворити сезону – київське Динамо та донецький Шахтар. Тим часом, УПЛ опублікувала розклад матчів цього туру.

Гру між Динамо та Шахтарем винесли на п'ятницю, 3 листопада. Вочевидь, це пов'язано з тим, що 7 числа донеччани проведуть "домашній" матч Ліги чемпіонів проти Барселони у Гамбурзі.

Дербі має відбутися у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за місцевим часом. Розклад матчів 13 туру УПЛ виглядає наступним чином:

3 листопада (п'ятниця), 17:00 . Динамо – Шахтар

. Динамо – Шахтар 4 листопада (субота), 13:00 . ЛНЗ – Колос

. ЛНЗ – Колос 5 листопада (неділя), 13:00 . Минай – Ворскла

. Минай – Ворскла 5 листопада (неділя), 15:00 . Металіст 1925 – Чорноморець

. Металіст 1925 – Чорноморець 5 листопада (неділя), 17:00 . Верес – Зоря

. Верес – Зоря 6 листопада (понеділок), 15:00 . Полісся – Кривбас

. Полісся – Кривбас 6 листопада (понеділок), 17:00 . Дніпро-1 – Олександрія

. Дніпро-1 – Олександрія 6 листопада (понеділок), 19:00. Рух – Оболонь

Читайте також Час змін: Шахтар і Динамо конкурують за іноземного тренера, який виграв європейський чемпіонат

Становище Динамо і Шахтаря

На даний момент лідером чемпіонату України є Кривбас, який випереджає Шахтар на два бали. "Гірники" йдуть третіми, але ще мают один матч в запасі.

У свою чергу Динамо посідає шосту сходинку, відстаючи від Кривбаса на 5 очок. Але за втраченими балами саме "біло-сині" є лідерами чемпіонату. Команда Мірчі Луческу має в запасі аж три матчі.