16 жовтня донецький Шахтар оголосив про відставку Патріка ван Леувена, якого на тренерському містку замінив легендарний капітан "гірників" Даріо Срна. Керівництво клубу пішло на великий ризик, довіривши посеред сезону команду наставнику без досвіду.

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Срна: Буде грати той, хто готовий битися за цей клуб

Про свої тренерські принципи Срна розповів футболістам під час представлення команді. Хорват пообіцяв повернути дружню атмосферу в команду, але попередив, що вимагатиме повної самовіддачі від своїх підлеглих на тренуваннях та в матчах.

"Після сьогоднішнього дня я хочу сказати, що я не Гвардіола. Я знаю, що я хочу і можу вам дати – це впевненість, хорошу атмосферу і свободу. Буде грати тільки той, хто любить, і поважає, і готовий битися за цей клуб. Я вас запевняю, три хвилини хто не буде бігати – я міняю відразу.

Я не буду змінюватися. Я буду сміятися, я буду жартувати з вами, я такий як є – я і буду, але відсьогодні всі повинні розуміти, що Шахтар це Шахтар. Якщо один не буде задоволений, то у мене руки відкриті, я буду приймати рішення поки я тут.

Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Президент уже відправив меседж учора всім. Відсьогодні почнемо працювати", – зазначив Срна.

Відео мотиваційної промови Срна