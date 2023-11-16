Британське видання склало список із п'яти футболістів, на яких Тоттенхему слід звернути увагу. Серед них знайшлось місце й Віктору Циганкову.

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Топ-5 футболістів, до яких "шпорам" слід придивитись

Такий список у пресі склали на позицію Джеймса Меддісона, який є дуже травматичним футболістом. Нещодавно 26-річний півзахисник повідомив, що вибув до кінця 2023-го року після того, як травмувався у матчі проти Челсі.

Тому головному тренеру "шпор" потрібно шукати заміну на місце травмованого лідера. У ЗМІ ж вирішили таким чином дещо допомогти англійському клубу, який у цьому сезоні-2023/2024 навіть був у статусі лідера турнірної таблиці АПЛ.

Відзначимо. Меддісон виступає за Тоттенхем із липня 2023-го, коли перейшов із Лестера. Джеймс має чинну угоду з "шпорами" до кінця червня 2028-го року. За свій нинішній клуб вже провів до травми 12 матчів – 3 голи та 5 асистів.

У британській пресі розхвалили гру українського футболіста Жирони, якого вони назвали "машиною для забивання голів" ще з часів його виступів за київське Динамо.

Місцеві журналісти впевнені, що Циганков би міг повністю замінити Меддісона у складі Тоттенхема та принести ще й користь колективу.

У пресі просять звернути увагу клубу АПЛ на гру українського правого вінгера Жирони, який робить великий внесок у те, що "червоно-білі" доволі сенсаційно знову стали лідерами сезону Ла Ліги. Принаймні зробити спробу, адже у Віктора є довготривалий контракт з іспанським клубом.

Цікаво, що видання GiveMeSport створив п'ятірку, яка складається виключно із гравців, які виступають в іспанській першості.

Топ-5 футболістів, які можуть змінити Меддісона від версією GiveMeSport:

Браїс Мендес (Реал Сосьєдад) Педру Гонсалвеш (Спортінг) Набіль Фекір (Бетіс) Віктор Циганков (Жирона) Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад)

До слова. Циганков перейшов у Жирону взимку 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2027-го року. У футболці іспанського клубу Віктор вже провів 31 матч, у яких забив 5 голів та віддав 8 асистів. Останній із яких був у попередній грі на Артема Довбика у поєдинку проти Райо Вальєкано (2:1).

Наразі Циганков, який 15 листопада відсвяткував своє 26-річчя, разом зі збірною України готується до ключової гри відбору на Євро-2024 проти Італії. Ця зустріч відбудеться 20 листопада у Леверкузені.