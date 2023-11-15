Віктор Циганков святкує своє 26-річчя по-футбольному. Правий вінгер Жирони разом зі збірною України готується до ключового матчу відбору на Євро-2024 проти Італії.

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Пам'ятний гол, який приніс дебютну перемогу Україні

Тому у колишнього динамівця не особливо є час на святкування. Потрібно якнайкраще підготуватись до вирішального поєдинку для команди Сергія Реброва. Щоправда, до цієї зустрічі наш іменинник підходить у відмінній фізичній формі.

Циганков не перестає феєрити у Жироні, а в останньому турі Ла Ліги віддав гольовий асист за земляка Артема Довбика у матчі проти Райо Вльєкано (1:2). У поточному сезоні-2023/2024 Віктор вже провів за "червоно-білих" 12 матчів (2 голи та 2 асисти).

В УЄФА по-футбольному привітали українця з днем народження. У соцмережах пригадали історичний гол Циганкова у ворота Іспанії, який він оформив у Лізі націй на НСК "Олімпійський" у жовтні 2020-го року у Києві.

Тоді Віктор реалізував геніальну передачу Андрія Ярмоленка та другим дотиком пробив повз іспанського голкіпера.

Відео голу Циганкова у ворота збірної Іспанії

У тому матчі Україна здобула мінімальну перемогу над "Фурією Роха" 1:0. Це була перша та поки що остання звитяга українців над Іспанією. Загалом ці збірній зустрічались між собою 7 разів. У п'яти випадках перемогу святкували іспанці, а ще одна гра закінчилась мировою.

Щодо Циганкова, то Віктор провів за збірну України вже 49 матчів, у яких забив 11 голів. Вже 20 листопада 26-річний правий вінгер може покращити свою статистику у поєдинках за головну команду країни у грі проти Італії.