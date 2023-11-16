Британское издание составило список из пяти футболистов, на которых Тоттенхэму следует обратить внимание. Среди них нашлось место и Виктору Цыганкову.

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Топ-5 футболистов, к которым "шпорам" следует присмотреться

Такой список в прессе составили на позицию Джеймса Мэддисона, который является очень травматичным футболистом. Недавно 26-летний полузащитник сообщил, что выбыл до конца 2023 года после того, как травмировался в матче против Челси.

Потому главному тренеру "шпор" нужно искать замену на место травмированного лидера. В СМИ же решили таким образом помочь английскому клубу, который в этом сезоне-2023/2024 даже был в статусе лидера турнирной таблицы АПЛ.

Отметим. Мэддисон выступает за Тоттенхэм с июля 2023-го, когда перешел из Лестера. У Джеймса есть действующее соглашение со "шпорами" до конца июня 2028-го года. За свой нынешний клуб уже провел до травмы 12 матчей – 3 гола и 5 ассистистов.

В британской печати расхвалили игру украинского футболиста Жироны, которого они назвали "машиной для забивания голов" еще со времен его выступлений за киевское Динамо.

Местные журналисты уверены, что Цыганков мог бы полностью заменить Мэддисона в составе Тоттенхэма и принести еще и пользу коллективу.

В прессе просят обратить внимание клуба АПЛ на игру украинского правого вингера Жироны, который вносит большой вклад в то, что "красно-белые" довольно сенсационно снова стали лидерами сезона Ла Лиги. По крайней мере, сделать попытку, ведь у Виктора есть долговременный контракт с испанским клубом.

Интересно, что издание GiveMeSport создало пятерку, которая состоит исключительно из игроков, выступающих в испанском первенстве.

Топ-5 футболистов, которые могут сменить Мэддисона от версии GiveMeSport:

Браис Мендес (Реал Сосьедад) Педру Гонсалвеш (Спортинг) Набиль Фекир (Бетис) Виктор Цыганков (Жирона) Такефуса Кубо (Реал Сосьедад)

К слову. Цыганков перешел в Жирону зимой 2023, подписав контракт до конца июня 2027 года. В футболке испанского клуба Виктор уже провел 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 8 ассистам. Последний из которых был в предыдущей игре на Артема Довбика в поединке против Райо Вальекано (2:1).

Пока Цыганков, который 15 ноября отпраздновал свое 26-летие, вместе со сборной Украины готовится к ключевой игре отбора на Евро-2024 против Италии. Эта встреча состоится 20 ноября в Леверкузене.