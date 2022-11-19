Суркіс та Кожем'якін хочуть передати своє членство у НОК спортсменам із передової

Вибори нового президента Національного олімпійського комітету не минули тихо та без скандалів. Найбільшого розголосу набула присутність Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича серед обраних членів НОК.

Через них посаду віцепрезидента НОК покинув Андрій Шевченко. Саме відмова колишнього наставника збірної України з футболу дала поштовх цій справі.

До теми Гутцайт заявив, що вибори президента НОК були чесними та перейшов на особисті з Беленюком

За ним членство припинив президент УАФ Андрій Павелко. НОК відреагував на розголос, опублікувавши заяву на офіційному сайті. Комітет запевнив, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич вже подали заяви про своє звільнення з НОК. Разом із ним із комітету піде Андрій Кожем'якін.

Суркіс та Кожем'якін вирішили дещо зм'якшити ситуацію та запропонували на своїй вже вільні місця обрати спортсменів, які наразі захищають Україну від ворога на фронті.

Це не зменшить обурення українців

Кожем'якін хоче бачити на своєму місці командира взводу десантно-штурмових військ N-ї бригади Збройних Сил України, лейтенанта Нагорного Петра Васильовича. Герой країни є майстром спорту з греко-римської боротьби, суддею міжнародної категорії, заступником начальника управління молоді і спорту Рівненської обласної військової адміністрації.

Щодо Григорія Суркіса, то він запропонував на своє місце у НОК полковника Служби безпеки України, майстра спорту України, заслуженого тренера України з рукопашного бою Нікітенка Олексія Володимировича. Наставник із березня виганяє окупанта з нашої країни.

Цікаво, що Нікітенко працював у спецпідрозділах СБУ, і одночасно захищав честь України у складі збірної команди на Іграх Нескорених.

Гутцайт казав, що замін не буде

Про Нестора Шуфрича мова не йде. Новоспечений очільник НОК Вадим Гутцайт раніше запевняв, що жодних замін на їх місця не буде.

Взагалі не зрозуміло, як Суркіса та Шуфрича допустили до виборів. Це плювок від НОК у спину українських захисників, які щодня віддають свої життя за свободу України.

Добре, що Шевченко своїм вчинком зробив так, щоб у НОК не було проросійських облич. Гутцайт намагається вийти сухим із води та хоче переконати Андрія Миколайовича повернутись до роботи у НОК.