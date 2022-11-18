Вибори нового президента Національного олімпійського комітету відбулися 17 листопада. На них перемогу здобув міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Детальніше Беленюк програв Гутцайту боротьбу за пост президента НОК України

На Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України також були обрані нові члени НОК на період з 2022 по 2026 роки. До списку, який включає 39 фізичних осіб, увійшли такі відомі особистості, як Андрій Шевченко, Олександр Усик, Лілія Подкопаєва, Марина Бех-Романчук та інші. Хоча не обійшлося і без політиків з забороненої проросійської партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича.

Водночас Андрія Шевченка обрали віцепрезидентом НОК.

Та на наступний день після голосування Шевченко вирішив відмовитися від посади в НОК.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", – заявив Шевченко.