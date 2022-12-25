Нинішній наставник італійської Роми Жозе Моурінью не хоче розпочинати тренерську кар'єру на рівні національної команди. 59-річний португальський фахівець відмовив рідній збірній, аргументувавши це тим, що хоче продовжити працювати на клубному рівні.

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Два нові кандидати

Після чого португальська збірна знайшла нових претендентів на тренерське крісло. Основними кандидатами на цю посаду стали Зінедін Зідан, яким цікавиться збірна Бразилії, та Луїс Енріке, який залишив збірну Іспанії після невдалого ЧС-2022.

Такі плани Португалії не надто тішать Бразилію, яка теж серйозно налаштована поборотись за колишнього тренера мадридського Реала. Начебто Зідан зможе якісно попрацювати у "селесао", де грає чимало його колишніх гравців, якими він керував у "Королівському клубі".

"Селесао" теж претендують на цих тренерів

Сам Зідан не надто хоче очолювати якусь зі збірних, окрім рідної Франції. Але є одна проблема – велика довіра місцевої Федерації до роботи Дідьє Дешама, який ледь не повторив золотий успіх на Мундіалі у Катарі. "Ле Бле" лише у фіналі програло Аргентині.

Нагадаємо, що Тіте покинув збірну Бразилії після вильоту у чвертьфіналі ЧС-2022 від хорватів.

Цікаво, що Енріке теж сватають у збірну Бразилії. Ось так Португалія слідом за "селесао" стежить за топовими наставника Європи.

Але у португальській збірній не відкидають варіанту з Моурінью. У національній команді сподіваються, що Жозе змінить свою думку та прийме їх пропозицію.

До слова. Збірна Португалії пробилась до 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу, де мінімально поступились Марокко 1:0.