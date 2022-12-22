Ним є колишній наставник збірної Іспанії Луїс Енріке. 52-річний іспанський спеціаліст може стати наступником Тіте у збірній Бразилії.
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Гідна заміна Тіте
Нагадаємо, що Енріке покинув іспанську команду після вильоту в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 від Марокко. Тоді марокканці вибили титулованого суперника за підсумками серії пенальті – 0:0 (в основний та додатковий час) та 3:0 (по серії пенальті).
Бразилія із Тіте пробилась дещо далі – чвертьфінал Мундіалю у Катарі, у якому несподівано програли Хорватії у серії пенальті (4:2). На самого Тіте є вже є п'ять кандидатів, але наставник не хоче поспішати з поверненням до роботи після ЧС-2022.
Раніше ЗМІ повідомляли про зацікавленість "селесао" до колишнього наставника мадридського Реала Зінедіна Зідана, який мріє очолити рідну збірну Франції.
Головне про тренерську кар'єру Луїса Енріке
- Розпочав свою тренерську кар'єру у Барсі Атлетік, з якою працював три роки (2008 – 2011).
- Влітку 2011-го очолив італійську Рому, де керував командою протягом 41 матчу.
- Далі у кар'єрі Луїса Енріке була іспанська Сельта – із 1 липня 2013-го по 30 червня 2014-го.
- Після чого був найдовший період у тренерській кар'єрі іспанського фахівця – каталонська Барселона. На чолі каталонців пробув 3 роки, а під його керівництвом команда зіграла 181 поєдинок. Привів Барселону до 9 клубів.
- Із 2018 року очолював збірну Іспанії.
- У сезоні-2022/2023 провів на чолі національної команди 7 матчів, у яких іспанці здобули 4 перемоги при одній поразці. Ще два матчі закінчились поразками.