Бразилія без тренера

У першому матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2022 прогреміла сенсація. Бразилія не змогла переграти Хорватію, поступившись "картатим" у серії пенальті.

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Безумовно, для "селесао" це стало несподіванкою, адже команда вважалась головним фаворитом Мундіаля. Цей результат вплинув і на головного тренера Бразилії.

Після поразки від хорватів Тіте оголосив, що подає у відставку. Спеціаліст обіцяв піти після ЧС-2022 ще рік тому, а тепер ще і невиконання завдання підштовхнуло його до цього рішення.

Тренерська кар'єра Тіте

Нагадаємо, що Тіте очолив збірну Бразилії у 2016 році. За цей час його команда двічі поспіль вийшла у фінал Копа Америка. У 2019 році "селесао" виграли турнір, а у 2021-му бразильці поступились Аргентині.

На чемпіонатах світу команда під керівництвом Тіте двічі доходила до чвертьфіналу. До цього він очолював більше 10-ти клубів з Батьківщини. Найкращим досягненням було два чемпіонства (2011 та 2015), а також тріумф в Копа Лібертадорес (2012) та на Клубному чемпіонаті світу (2012) із Корінтіансом.