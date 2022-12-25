59-річний португальський фахівець не захотів очолити головну команду рідної країни. Жозе Моурінью не має намірів змінювати вектор роботи на клубному рівні.
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Відмовив рідній збірній
Наставник має чинний контракт із італійською Ромою, який розрахований до кінця червня 2024 року. Моурінью серйозно налаштований відпрацював угоду з "вовками" до її закінчення.
Після 15 турів Рома йде на 7-му місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 27 очок. Стільки ж у шостої Аталанти, де грає Руслан Маліновський.
Раніше ЗМІ повідомляли, що наставник та Федерації футболу Португалії вже провели попередні перемовини, де зійшлись на думці, що Моурінью поєднувати роботу у збірній та клубі.
Нагадаємо, що Фернанду Сантуш покинув посаду головного тренера збірної Португалії після ЧС-2022, де його підопічні програли у чвертьфіналі Марокко 1:0.
Тренерська кар'єра Жозе Моурінью
- До 2022 року включно кар'єра Моурінью є пов'язаною лише на клубному рівні.
- Розпочинав свою кар'єру у ролі асистента головного тренера Спортинга. Також на цій посаді попрацював у Порту та Барселоні. У каталонському клубі був перекладачем.
- У вересні 2020-го вперше став головним тренером. Його першим серйозним викликом стала робота на чолі Бенфіки.
- Після чого Жозе очолював Лейрію, Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Рому.
- Найдовшим у його кар'єрі був відрізок у лондонському Челсі. Під його керівництвом "аристократи" зіграли 184 матчі.
- Привів усіх клуби, якими керував, до 35 трофеїв.