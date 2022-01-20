Хотів кров із носа його підписати, – історія першого "побачення" Ломаченка та його менеджера

Егіс Клімас представляє інтереси Василя Ломаченка. Менеджер пригадав історію, коли вперше запримітив українського боксера.

Клімас: Треба подивитись

Егіс Клімас вперше побачив Василя Ломаченка на ринзі у 2007 році. Було це на чемпіонаті світу у Чикаго. 57-річний американець спілкувався з іншими іноземними представниками, які залишились приємно вражені талантом українця.

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Воу, який малий. Треба подивитись,

– сказав Клімас.

На жаль, у цьому поєдинку Ломаченко зазнав першої поразки. Із цього часу прізвище Василя постійно було на слуху у боксерській спільноті.

"Я поставив собі таку ціль"

Після цього були Олімпійські ігри, чемпіонат світу. Але найбільше американського менеджера здивувала серії WSB. Після чого Клімас поставив собі ціль підписати Ломаченка.

Я поставив собі таку ціль, що, кров із носа, мені потрібно взяти Василя Ломаченка як боксера під своє крило,

– пригадав промоутер.

Успіх Ломаченка у 2021-му році