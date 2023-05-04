Після того, як Арсенал поступився Манчестер Сіті (4:1), шанси лондонського колектива на чемпіонство стали набагато меншими, а все залишилось в руках "містян". Проте "канонірам" варто подивитись у майбутнє.

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Втішний приз

Головний тренер Манчестер Сіті доносить думку, що лондонський Арсенал уже має повід, аби гучно відсвяткувати поточний сезон. Гвардіола веде до того, що навіть без матеріального трофея "каноніри" уже спромоглися досягти певного роду перемогу, що на даний момент можна вважати для них головним здобутком.

Арсенал вже кваліфікувався до Ліги чемпіонів уперше за 7 років. Можливо, настрій у них трохи зіпсований після втрати лідерства в АПЛ. Але через сім років вони виграли найважливіший для клубу титул у сезоні – вийшли до Ліги чемпіонів. З фінансової точки зору, це престижно, це нові трансфери. З багатьох причин це найважливіший титул, і він в Арсенала вже є. Так, вони програли Манчестер Сіті, їм сумно, але я майже впевнений, що вони мають бути дуже щасливими, тому що досягли неймовірного результату,

– вважає Гвардіола.

Арсенал в ЛЧ