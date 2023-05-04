Манчестер Сіті – Вест Хем 3:0

Голи: Аке, 50, Голанд, 70, Фоден, 85

Команда Пепа Гвардіоли не знає гіркоти поразок з 5 лютого 2023 року. У пропущеному матчі 28-го туру Прем'єр-ліги "містяни" зустрічалися з колишнім клубом Андрія Ярмоленка Вест Хемом, пише 24 Канал.

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Голанд побив "вічний" рекорд АПЛ

У першому таймі господарі поля мали усі можливості відкрити рахунок у поєдинку. Проте на перерву команди пішли за нічийного результату.

На початку другої 45-хвилинки Нейтан Аке скористався подачею зі штрафного та ударом головою "розмочив" рахунок.

На 70-й хвилині поєдинку за справу взявся головний бомбардир АПЛ Ерлінг Голанд. "Машина по забиванню голів" відгукнувся на пас Гріліша та елегантно перекинув м'яч через голкіпера "молотобійців". 2:0. Цей гол став 35-м у поточному сезоні АПЛ. Норвежець побив попередній рекорд Алана Ширера та Ендрю Коула, які зупинилися на позначці у 34 голи.

Поставив крапку у поєдинку Філ Фоден. Хавбек МанСіті завдяки рикошету відправив третій м'яч у сітку Вест Хема.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті випередив Арсенал у турнірній таблиці. Підопічні Гвардіоли випереджають "канонірів" на один пункт, маючи ще одну гру в запасі.

Ексклуб Ярмоленка йде 15-м з 34 очками в активі.

До речі, у паралельному матчі 28-го туру Ліверпуль мінімально переміг Фулхем (1:0).

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Вест Хем