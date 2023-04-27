Манчестер Сіті – Арсенал 4:1

Голи: Де Брюйне, 7, 55, Стоунз, 45+1, Голанд, 90+5 – Холдінг, 86

У середу, 26 квітня, на стадіоні "Етіхад стедіум" зустрічалися Манчестер Сіті та Арсенал. Ціна поєдинку була надто високою. На кону було чемпіонство в АПЛ сезону 2022/23. Арсенал, який пригальмував у весняній частині чемпіонату, зобов'язаний був перемагати основного конкурента, пише 24 Канал.

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Фактор Де Брюйне та Голанда

Підопічні Пепа Гвардіоли не стали відкладати справу у довгу шухляду і вже на 7-й хвилині двобою відкрили рахунок. Кевін Де Брюйне завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика в ближній кут воріт Ремсдейла.

Швидкий гол додав впевненості гравцям МанСіті, які розривали захист "канонірів". Подвоїти свою перевагу "містяни" зуміли у компенсований до першого тайму час. Нестримний Де Брюйне навісив, а Джон Стоунз головою переправив м'яч у дальній кут воріт Ремсдейла.

На початку другого тайму чергова помилка гравців Арсеналу призвела до третього голу. Ерлінг Голанд віддав пас на Де Брюйне, а бельгієць збільшив перевагу у рахунку до 3:0.

Доля поєдинку, а також чемпіонських нагород була вирішена. Неймовірний тягар відповідальності завадив "канонірам" невимушено зіграти з головним конкурентом. Втім, варто віддати належне Гвардіолі, який до вирішальних матчів чемпіонату підвів команду до піку форми.

Наприкінці матчу "каноніри" зуміли забити гол престижу. Результативний удар на свій рахунок записав Роб Холдінг. Проте не він поставив крапку у чемпіонській битві. Ерлінг Голанд скористався пасом Фодена та холоднокровно переграв голкіпера "канонірів". У підсумку арбітр зафіксував перемогу "містян" рахунком 4:1.

Після поразки від МанСіті "каноніри" зберегли лідерство в чемпіонаті з відривом у два бали. Проте у підопічних Гвардіоли є дві гри в запасі, а тому сподіватися на втрату очок марно. Лише диво зможе допомогти Арсеналу здобути бажане чемпіонство, яке вболівальники канонірів очікують з 2004 року.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Арсенал