После того, как Арсенал уступил Манчестер Сити (4:1), шансы лондонского коллектива на чемпионство стали гораздо меньше, а все осталось в руках "горожан". Однако "канонирам" стоит посмотреть в будущее.
Может быть интересным МанСити с новым рекордом Голанда "разобрал на запчасти" эксклуб Ярмоленко: видеообзор матча АПЛ
Отрадный приз
Главный тренер Манчестер Сити доносит мнение, что у лондонского Арсенала уже есть сообщение, чтобы громко отпраздновать текущий сезон. Гвардиола ведет к тому, что даже без материального трофея "канониры" уже смогли добиться определенного рода победы, что на данный момент можно считать для них главным достижением.
Арсенал уже квалифицировался в Лигу чемпионов впервые за 7 лет. Возможно, настроение у них немного испорчено после потери лидерства в АПЛ. Но через семь лет они выиграли самый важный для клуба титул в сезоне – вышли в Лигу чемпионов. С финансовой точки зрения это престижно, это новые трансферы. По многим причинам это самый важный титул, и он у Арсенала уже есть. Да, они проиграли Манчестер Сити, им грустно, но я почти уверен, что они должны быть очень счастливы, потому что достигли невероятного результата,
– считает Гвардиола.
Арсенал в ЛЧ
- Стоит отметить, что Арсенал последний раз пробовал свои силы в самом престижном турнире Европы в сезоне 2016/2017. Тогда "канониры" с первого места вышли из группы, которую вместе с ними формировали ПСЖ, Лудогорец и Базель. Но вот в 1/8 финала Арсенал позорно уступил Баварию с общим счетом двухматчевых встреч 10:2.
- Эта стадия стала проклятой для "пушкарей", поскольку к тому моменту они уже седьмой раз подряд вылетали из ЛЧ в 1/8.
- Вообще Арсенал только однажды выходил в финал самого престижного турнира Европы, а именно в сезоне 2005/2006. Тогда "канониры" в решающем поединке уступили Бареслоне (1:2), а тот выход в финал до сих пор стал единственным в роде "пушкарей".
- Кстати, больше всего матчей в футболке Арсенала в рамках ЛЧ провел Тьерри Анри - 78. К тому же он и лучший бомбардир "канониров" в этом турнире - француз наколотил за лондонцев 35 голов.