З хокеїстів – у військові: як хокейний клуб "Витязь" допомагає колегам на війні

До лав Збройних Сил України нерідко долучаються і видатні спортсмени. Так, 9 хокеїстів з харківського клубу "Витязь" стали на захист України. Колишні колеги тепер допомагають військовим, проводячи благодійні матчі.

Зокрема, навесні планується велика благодійна гра у Фінляндії. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про те, як військовим вдалось повернутися на льодову арену, де раніше вони тренувалися як хокеїсти.

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Повернення у рідні стіни

На льодовій арені у Харкові зустрілись військові, які до великої війни були хокеїстами. Мовиться про спортсменів хокейного клубу "Витязь" (Харків). Кілька військових зустрілися зі своїм клубом та отримали від нього волонтерські вантажі.

Для захисників зустріч була важливою, адже вони повернулися в атмосферу, яку дуже люблять та якій віддавали багато років свого життя.

Багато спогадів, пов'язаних з цією ареною. Я дивлюсь на трибуни й бачу тут багато людей, посмішки дітей. Це як повернення на кілька років назад,

– розповів Олексій Лазоренко, військовий, ексгравець збірної України з хокею.

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Олексій чітко визначив, що як чоловік, має йти захищати свою родину, місто та країну. Він у своєму виборі піти в ЗСУ не сумнівався.

"Бойове поранення отримав у Бахмуті на штурмі дому. У мене була можливість списатися, але я продовжив служити, оскільки я маю військовий досвід та знання", – зазначив Дмитро, військовий, хокеїст-аматор.

Долучитись до допомоги військовим можете і ви. Хокейний клуб проводить черговий великий збір на автівки для українських захисників. Свій донат ви можете надіслати на картку 5375 4112 0109 4880.

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Загалом 9 членів хокейного клубу "Витязь" вступили до лав ЗСУ та інших підрозділів. Зокрема, два чоловіки служать у Нацполіції.

Ми не могли стояти в стороні, наше завдання почалось із бажання допомогти конкретно цим хлопцям. А потім, коли зв'язки розрослися, наш фонд почав допомагати цивільному населенню,

– розповів Роман Микутін, президент хокейного клубу "Витязь".

Велика гра у Фінляндії

Через безпекову ситуацію хокейний клуб не може проводити змагання в Харкові, але зараз проводить їх за межами України: у Польщі та Естонії. Зокрема, на цих великих спортивних змаганнях збирають кошти для військових та цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії.

Навесні 2024 року запланована гра у Фінляндії.

"Це буде велика підтримка України та ветеранів хокею НХЛ. Звичайно, там буде і команда з України", – зазначив Роман Микутін.

Можливо, на цю гру відпустять і деяких військових, які знову зможуть насолодитись духом змагання.

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