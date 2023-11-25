18 листопада 2023 року поблизу села Вербове Запорізької області загинув ультрас Динамо Сергій Павлюченко. 24 Канал пригадав біографію політичного в'язня часів Януковича, за визволення якого боровся фанатський рух київського Динамо.

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Гучна справа Павліченків

У 2012 році всю країну сколихнуло несправедливе судилище над Сергієм Павліченком та його батьком Дмитром. Їх обох звинувачували у вбивстві судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова.

21 березня 2011 року скандального суддю Сергія Зубкова знайшли вбитим біля свого будинку. Слідство одразу озвучило версію, що суддю вбили незадоволені виселенням з власної квартири Павліченки.

Саме цей суддя позбавив Павліченків прибудови до будинку в центрі Києва у Шевченківському районі. З несправедливим рішенням суду був незгоден Дмитро Павліченко – голова сімейства. Він активно виступав з викривальними статтями проти суддів, в тому числі Зубкова. При винесенні рішення він не врахував дозвіл, який мала сім'я Павліченків на зведення прибудови.

Дмитро та Сергій Павліченки

За версією слідства, у день вбивства Дмитро та Сергій Павліченки під'їхали до будинку Зубкова та за допомогою шила та пістолета здійснили вбивство.

Суд не взяв до уваги факти, які озвучив захист Павліченків та виніс несправедливий вирок: батько отримав довічне ув'язнення, а 19-річний Сергій – 13 років в'язниці.

Фанати Динамо стали на захист Павліченків

Кампанію на захист Павліченків розпочали учасники руху ультрас Динамо, членом якого був Сергій. Акція під назвою "Свободу чесним!" охопила всю країну та об'єднала Схід та Захід.

Фанатська трибуна з банерами на підтримку Павліченків

Кожен матч супроводжували плакати на підтримку Павліченків. Ба більше, банери з гаслом "Свободу Павлюченкам" з'явилися на футбольних аренах Португалії, Австрії, Чехії, Швеції, Словаччини та інших країн. Завдяки розголосу стали відомі розбіжності версій слідства.

Протести на підтримку Павліченків

Наймасовіша акція пройшла 25 листопада 2012 року в центрі Києва. Тоді десятки тисяч фанатів пройшли від парку Шевченко до Лук'янівського СІЗО. А Київ був розмальований графіті "Свободу Павліченкам!".

Батька та сина Павліченків підтримав капітан Динамо Тарас Михалик. Після одного з матчів він підійшов до фанатів та виголосив гасла: "Свободу чесним! Свободу Павліченкам!"

Тарас Михалик підтримав акцію ультрас Динамо: дивіться відео

Звільнити з в'язниці Павліченків вдалося лише після перемоги Революції Гідності. У лютому 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про звільнення політв'язнів".

Загибель захисника України

Після початку повномасштабної агресії Росії Сергій Павліченко служив у 78-му полку десантно-штурмових військ. 18 листопада 2023 року відданий вболівальник Динамо загинув поблизу Вербового Запорізької області.

Футбольний клуб Динамо на своєму офіційному сайті віддав шану Сергію Павліченку.

"Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. Небесне військо поповнив громадський активіст та уболівальник Динамо Сергій Павліченко.

Футбольний клуб Динамо висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами", – йдеться у заяві Динамо.