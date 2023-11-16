Спортивна спільнота України понесла чергову велику втрату. 8 листопада в бою з російськими окупантами загинув дитячий футбольний тренер Сергій Чмир.

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Відданий школі та рідній Україні

Сергій Чмир народився 23 листопада 1972 року на Черкащині. З дитинства захоплювався спортом, а особливо футболом.

На аматорському рівні грав за футбольні команди Черкащини: Спартак Золотоноша, Дніпро Черкаси, Локомотив з Гребінки та Драбів.

У 1994 році закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, де здобув спеціальність вчителя фізичної культури. Працював футбольним тренером у дитячо-юнацькій школі, а також викладачем фізкультури в місцевій школі.

У Сергія Олексійовича було три пристрасті: школа, футбол та рибалка. 24 лютого 2022 року він востаннє прийшов до рідної школи. Ввечері того ж дня вчитель приєднався до лав місцевої територіальної оборони.

У складі 118-ї механізованої бригади воював на Донбасі. Навіть у лавах ЗСУ не забував школу та брав активну участь в житті навчального закладу.

Сергій Чмир загинув 8 листопада, рятуючи своїх побратимів. У захисника України залишилися батьки, дружина Алла та донька Анна.

"У школи на Зозулівці забрали її душу", – прокоментувала втрату класна керівниця Надія Максименко.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним та близьким загиблого спортсмена та захисника України. Вічна пам'ять полеглому Герою.