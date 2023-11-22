Чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк перебував у реанімації в Дніпрі. Він підірвався на міні під час виконання бойового завдання на донецькому напрямку.

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Спортсмен отримав поранення на Донецькому напрямку

Унаслідок трагедії спортсмену довелося ампутувати ногу. Сам спортсмен з Чернігова. Громада збирала кошти на його лікування. За добу вдалося зібрати понад півмільйона гривень на лікування.

Чернігів втратив видатного кікбоксера Сергія Лисюка внаслідок клятої війни. Наші щирі співчуття дружині Олені Бібік, рідним та близьким Героя. Дякуємо всім за молитви та фінансову підтримку в цей важкий час,

– повідомили у факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка.

До війни Сергій Лисюк працював в Академії Державної пенітенціарної служби старшим викладачем кафедри фізичної підготовки.

Після початку повномасштабного вторгнення він служив у територіальній обороні, а згодом брав участь у боях на Донеччині. Чоловік був одружений, виховував сина.

Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу.